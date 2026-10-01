SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI präsentiert sich am Abend fester

Das Papier von SoundHound AI legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 6,12 USD. Der Kurs der SoundHound AI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,18 USD zu. Mit einem Wert von 6,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'259'117 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,16 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 262,39 Prozent zulegen. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 5,66 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Verlust von 7,52 Prozent wieder erreichen.

Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 61.90 Mio. USD – ein Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoundHound AI 42.68 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Laut Analysten dürfte SoundHound AI im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,408 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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