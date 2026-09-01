SoundHound AI Aktie News: Anleger schicken SoundHound AI am Abend ins Minus

Das Papier von SoundHound AI gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 6,90 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 6,77 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 6,95 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'021'536 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Am 17.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 22,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SoundHound AI-Aktie somit 68,86 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 5,66 USD. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 22,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SoundHound AI am 05.08.2026 vor. SoundHound AI hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 61.90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 42.68 Mio. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,390 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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