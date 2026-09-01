SoundHound AI Aktie News: Anleger schicken SoundHound AI am Nachmittag tief südwärts

Um 16:28 Uhr rutschte die SoundHound AI-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 5,0 Prozent auf 6,80 USD ab. In der Spitze fiel die SoundHound AI-Aktie bis auf 6,79 USD. Bei 6,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 985'568 SoundHound AI-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,16 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 225,88 Prozent zulegen. Bei 5,66 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 16,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SoundHound AI am 05.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 61.90 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 42.68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

SoundHound AI wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

2026 dürfte SoundHound AI einen Verlust von -0,390 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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