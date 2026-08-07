SoundHound AI stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SoundHound AI hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45.03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 61.9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 42.7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch