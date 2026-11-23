Sound Dimension Registered hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Sound Dimension Registered ebenfalls 0.020 SEK je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch