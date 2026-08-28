Sound Dimension Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sound Dimension Registered lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.04 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0.030 SEK je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch