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14.09.2026 06:37:00
SOUGOU SHOUKEN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
SOUGOU SHOUKEN hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 72.57 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SOUGOU SHOUKEN ein Ergebnis je Aktie von -125.530 JPY vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SOUGOU SHOUKEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.45 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 104.60 JPY gegenüber 106.57 JPY im Vorjahr.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.26 Prozent auf 16.03 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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