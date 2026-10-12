SOU legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SOU hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 18.32 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SOU ein Ergebnis je Aktie von 11.35 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22.81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 26.70 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 21.74 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 233.15 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 52.00 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25.71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 106.66 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 84.84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch