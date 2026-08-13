Sotoh: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sotoh hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 26.81 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sotoh 15.65 JPY je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 3.03 Milliarden JPY, gegenüber 3.16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.99 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch