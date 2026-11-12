Sotoh vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sotoh hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.93 JPY gegenüber 7.26 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 2.94 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.68 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch