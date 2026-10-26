Sotkamo Silver AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sotkamo Silver AB hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.16 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.010 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 170.9 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 55.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110.1 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch