Sotera Health Company Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sotera Health Company Registered hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 324.9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sotera Health Company Registered 311.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch