Sosei Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sosei Group hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.28 JPY. Im Vorjahresquartal waren -26.370 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sosei Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9.42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.65 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8.45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch