Sorrento Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sorrento Resources präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.070 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sorrento Resources -0.030 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch