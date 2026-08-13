SORACOM verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SORACOM lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 3.77 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SORACOM noch ein Gewinn pro Aktie von 2.49 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52.06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.23 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.38 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch