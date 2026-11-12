SORACOM: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SORACOM äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9.59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SORACOM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38.49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch