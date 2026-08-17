SOPHIA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SOPHIA hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.39 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.10 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.15 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SOPHIA einen Umsatz von 1.98 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch