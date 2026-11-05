SOPHiA GENETICS SA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SOPHiA GENETICS SA äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.24 USD gegenüber -0.300 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 24.3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch