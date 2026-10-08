SOPHiA GENETICS Aktie 112584334 / CH1125843347
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 15:29:11
SOPHiA GENETICS Partners Myriad Genetics To Advance Prostate Genomic Instability Score Technology
(RTTNews) - SOPHiA GENETICS (SOPH) and Myriad Genetics, Inc. (MYGN) announced Thursday a collaboration to advance new prostate cancer-specific genomic instability score (PrGIS) technology to support precision oncology approaches with AstraZeneca (AZN).
PrGIS is a novel biomarker signature designed to assess chromosomal instability associated with homologous recombination deficiency (HRD) in prostate cancer patients.
The collaboration aims to advance PrGIS in clinical trials and expand access to precision oncology medicines through potential companion diagnostic solutions.
Myriad developed PrGIS to support HRD as an actionable biomarker in prostate cancer, where HRD is emerging as an important prognostic and predictive biomarker.
The proprietary MyChoice CDx test, which is currently available as a companion diagnostic in ovarian cancer, will produce the PrGIS score and is being advanced for prostate cancer as a new indication.
As part of the collaboration, SOPHiA GENETICS is developing its solid tumor application for Extended Homologous Recombination Solution into a decentralized companion diagnostic solution. The solution will incorporate Myriad's PrGIS technology and aim to expand patient access to PrGIS in global markets.
SOPHiA GENETICS' technology-agnostic, cloud-based platform offers local laboratory testing across a global network of more than 1,000 connected institutions in over 75 countries.
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu SOPHiA GENETICS SA
|
03.08.26
|Ausblick: SOPHiA GENETICS SA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu SOPHiA GENETICS SA
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Wall Street vor Verlusten -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.