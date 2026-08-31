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31.08.2026 06:37:00
Sopharma JSC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sopharma JSC hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Sopharma JSC ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.030 EUR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12.99 Prozent auf 364.9 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 322.9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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