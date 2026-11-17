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17.11.2026 06:37:00
SOOSAN INDUSTRIES zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SOOSAN INDUSTRIES hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 455.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SOOSAN INDUSTRIES ein Ergebnis je Aktie von 898.00 KRW vermeldet.
Das vergangene Quartal hat SOOSAN INDUSTRIES mit einem Umsatz von insgesamt 84.09 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81.08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 3.72 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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