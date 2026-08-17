SOOSAN INDUSTRIES: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SOOSAN INDUSTRIES liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SOOSAN INDUSTRIES die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1311.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte SOOSAN INDUSTRIES 390.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 92.62 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 86.15 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch