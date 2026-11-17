Soosan Heavy Industries hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 16.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 63.00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Soosan Heavy Industries mit einem Umsatz von insgesamt 47.58 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 9.57 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch