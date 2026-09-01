Soochow Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Soochow Securities lud am 31.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.33 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.190 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.38 Milliarden CNY – ein Plus von 144.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Soochow Securities 1.38 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0.233 CNY sowie einem Umsatz von 2.31 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.ch