Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’116 -0.2%  SPI 18’610 -0.1%  Dow 49’699 0.2%  DAX 24’437 -0.9%  Euro 0.9156 0.0%  EStoxx50 5’922 -0.9%  Gold 4’723 0.8%  Bitcoin 62’357 -0.1%  Dollar 0.7775 -0.3%  Öl 100.1 -3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Swiss Re12688156Alcon43249246Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Airbus-Aktie dennoch in Rot: Zweistellige Orders im April-Bericht
SoftBank-Aktie knickt ein: Wohl eigene KI-Serverproduktion geplant - mit NVIDIA als Partner
Strategische Neuausrichtung bei Porsche: Aktie zeigt sich fester
SpaceX-Börsengang im Visier: Warum Anleger jetzt auch auf die Amazon-Aktie schielen
Allianz-Aktie am DAX-Ende: Was hinter dem Rücksetzer steckt
Suche...

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.05.2026 14:33:37

Sony rechnet mit weiterem Gewinnanstieg - Aktienrückkäufe

Taiwan Semiconductor Manufacturing
323.44 CHF -0.36%
Kaufen Verkaufen

(Ausführliche Fassung)

TOKIO (awp international) - Der Elektronik- und Medienkonzern Sony hat auch dank guter Geschäfte mit Kameras und bildverarbeitenden Produkten im Geschäftsjahr 2025/26 operativ mehr verdient. Für das neue Geschäftsjahr bis Ende März 2027 rechnet der Konzern mit einem weiteren Anstieg des operativen Gewinns. Weiterhin kündigten die Japaner Aktienrückkäufe an und wollen ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Chip-Konzern TSMC zur Entwicklung von Bildsensoren gründen. An der Börse kam das nur kurz gut an.

Die Sony-Aktie gewann zeitweise bis zu sieben Prozent, gab den Grossteil der Gewinne allerdings schnell wieder ab und schloss mit zwei Prozent im Plus. Aus ihrer anhaltenden Kursschwäche konnte sich die Aktie damit nicht nachhaltig befreien.

Im laufenden Geschäftsjahr soll der operative Gewinn um elf Prozent auf rund 1,6 Billionen Yen (rund 8,7 Mrd Euro) zulegen, wie der Konzern am Freitag in Tokio mitteilte. Die Prognose liegt im Rahmen der Analystenerwartungen, nachdem das abgeschlossene vierte Geschäftsquartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben war.

Einer der Hauptfaktoren für die Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten dürfte der Erfolg des Konsolenspiels GTA VI sein. Dessen für Herbst geplante Veröffentlichung erwarten nicht nur die Fans gespannt, sondern auch Anleger. Sie hoffen darauf, dass der Spieleklassiker mehr Nutzer auf die Sony-Plattform rund um die Playstation lockt.

Im vergangenen Geschäftsjahr zog der operative Gewinn um 13 Prozent auf knapp 1,45 Billionen Yen an. Das war etwas weniger als zuletzt in Aussicht gestellt. Dies war allerdings auch auf einige Sondereffekte zurückzuführen. Der Umsatz legte um vier Prozent auf 12,5 Billionen Yen zu. In den zwölf Monaten bis Ende März 2027 rechnet die Konzernspitze mit einem leichten Rückgang des Erlöses.

Sony kündigte zudem den Rückkauf von eigenen Aktien für bis zu 500 Milliarden Yen an (2,7 Mrd Euro). Damit will das Unternehmen den Aktienkurs stützen. Im laufenden Jahr sank der Börsenwert von Sony um etwas mehr als ein Fünftel auf umgerechnet rund 100 Milliarden Euro. Mit dem Kursrückgang zählen die Aktien in diesem Jahr zu den schwächsten Titeln im japanischen Leitindex Nikkei 225, der seit Ende 2025 um fast ein Viertel gestiegen ist.

Sony befindet sich derzeit mitten in einer Umbauphase. Deren Ziel ist es, unprofitable Hardware-Sparten abzustossen. Der Fokus soll stattdessen stärker auf Software liegen sowie auf dem Geschäft mit Patenten, Urheberrechten und Lizenzen.

So will sich Sony zeitnah die Rechte an einem vier Milliarden Dollar schweren Musikkatalog sichern. Die Kontrollmehrheit in einem mit dem chinesischen Unternehmen TCL bestehenden Gemeinschaftsunternehmen, in dem das TV-Geschäft gebündelt wurde, hat Sony hingegen in diesem Jahr abgeben.

Am Freitag kündigte Sony weiterhin eine Kooperation mit dem taiwanischen Konzern TSMC an sowie die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, bei dem Sony der Mehrheitseigner wird. "Bislang haben wir alles intern abgewickelt, von der Forschung und Entwicklung bis zur Fertigung", sagte Sony-Chef Hiroki Totoki. "Aber in Zukunft hoffen wir, die Fertigung nicht nur eigenständig, sondern auch durch die Einbindung von Partnern voranzutreiben." Die Chip-Sparte von Sony schaffte im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres einen Gewinnanstieg um ein Drittel.

Zusammen mit TSMC will Sony Bildsensoren der nächsten Generation für Roboter und Autos entwickeln und bauen. In diese Bereiche versucht der japanische Konzern derzeit vorzustossen, während sich seine eigenen Bildsensoren bereits grosser Beliebtheit erfreuen. So setzen Apple , Huawei und Samsung bei ihren Premium-Produkten auf die bildgebenden Chips des japanischen Konzerns./lew/zb/stw/men

In eigener Sache

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Sandoz
✅ Diamond Back Energy
✅ TotalEnergies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:14 Allianz auf Rekordkurs
09:40 Marktüberblick: Henkel nach Zahlen gesucht – Rheinmetall unter Druck
09:04 Optimismus verfrüht
06:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtstendenz?
07.05.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bachem Holding AG
06.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch
05.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’623.72 19.32 B3CS5U
Short 13’894.38 13.83 SO2BTU
Short 14’416.84 8.79 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’115.97 08.05.2026 14:32:38
Long 12’518.20 19.04 SJCBCU
Long 12’248.95 13.75 S7SB9U
Long 11’709.60 8.94 S2JBMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis
Rheinmetall-Aktie dennoch tiefer: Konzern verdient im ersten Quartal deutlich mehr
IonQ-Aktie dennoch tiefer: D-Wave-Konkurrent meldet Rekordquartal und will das "NVIDIA der Quantenwelt" werden
RENK Aktie News: Anleger setzen RENK am Donnerstagnachmittag unter Druck
ams-OSRAM-Aktie zweistellig im Plus: Profitiert von guten Zahlen und KI-Hoffnungen
Swiss Re-Aktie letztlich dennoch tiefrot: Profitiert von tiefen Schäden aus Naturkatastrophen
UBS-Aktie letztlich schwächer: Millionenhohe Busse aus Monaco
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Bayer-Aktie dennoch im Minus: Positive Phase-3-Daten für Bildgebungs-Marker - China prüft Zulassung von Asundexian beschleunigt
DEUTZ-Aktie zieht an: Motorenbauer startet mit vollen Büchern ins neue Jahr

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.