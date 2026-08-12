Sony Financial Group legte Quartalsergebnis vor

Sony Financial Group lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.04 USD gegenüber -0.210 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Sony Financial Group mit einem Umsatz von insgesamt 1.23 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 70.58 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch