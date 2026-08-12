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12.08.2026 06:37:00
Sony Financial Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sony Financial Group präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 1.37 JPY gegenüber -6.100 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 67.57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 195.28 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 602.18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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