Sony Financial Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sony Financial Group hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 2.90 JPY gegenüber 3.66 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 73.78 Prozent auf 207.56 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 791.61 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch