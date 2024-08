Sonova-Aktien nach Plattform-Ankündigung im Plus

Zürich (awp) - Die Aktien von Sonova notieren am Dienstagmorgen in einem schwächeren Gesamtmarkt klar im Plus. Die am Berichtstag vorgestellten neuen Hörgeräte-Plattformen kommen am Markt gut an. Analysten loben beispielsweise die neuen KI-Funktionen.

Die Aktie von Sonova gewinnt um 11.10 Uhr 4,7 Prozent auf 268,80 Franken. Der Gesamtmarkt verliert derweil gemessen am SLI rund 0,5 Prozent.

Sonova hatte am Dienstagmorgen nicht nur eine, sondern gleich zwei neue Hörgeräte-Plattformen für die Marke Phonak angekündigt. Es handelt sich um Audéo Infinio und Audéo Sphere Infinio, wobei letzteres als erstes Hörgerät mit Künstlicher Intelligenz (KI) in Echtzeit beworben wird. Diese Technologie ermögliche ein viel besseres "Noise Cancelling" als bisherige Technologien, man verstehe sein Gegenüber deutlich besser, so Sonova.

Bei Analysten stösst die Ankündigung auf ein sehr positives Echo. Die ZKB etwa lobt den Schritt in den höchsten Tönen. Mit den beiden Nachfolgern der bisherigen Lumity-Plattform sei Sonova der Konkurrenz um zwei bis drei Jahre voraus. Analyst Daniel Jelovcan zeigte sich sehr überrascht, dass Sonova einen eigenen KI-Chip entwickelt hat. Seines Wissens habe bisher keiner der Konkurrenten KI im Angebot, weshalb er Sonova auf "Übergewichten" hochstufe.

Auch Vontobel äusserte sich klar positiv, betonte aber auch, dass es nun wichtig sei, dass die neuen Geräte vom Markt gut angenommen würden.

kw/rw