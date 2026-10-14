|Fernmikrofon
|
14.10.2026 09:13:37
Sonova-Aktie: Vorstellung mehrerer neuer Hörsystemprodukte bei Fachkongress
Sonova präsentiert an der Hörakustiker-Messe Euha in Hannover neue Produkte, die auf künstlicher Intelligenz basieren.
Roger On Sphere ist laut Sonova das weltweit erste Fernmikrofon, das Sprache in Echtzeit mithilfe von KI vom Umgebungslärm trennt. Das Gerät soll Nutzern von Phonak- und Advanced-Bionics-Produkten zugutekommen, ohne dass zusätzliche Empfänger-Hardware nötig ist. Es soll ab Mitte November 2026 erhältlich sein.
Die neuen Integro-Audioprozessoren für Cochlea-Implantate richten sich an Erwachsene und Kinder. Sie enthalten eine Technologie namens Soundfinder, die Nutzern helfen soll, die Richtung von Geräuschen zu erkennen - eine Funktion, die laut Sonova bisher bei Cochlea-Implantaten nicht verfügbar war. Die Integro-Prozessoren haben eine Zulassung des Prüfdienstleisters TÜV erhalten und werden zunächst in ausgewählten europäischen Märkten eingeführt.
awp-robot/hr
Stäfa (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. An den Märkten in Asien geht es am Mittwoch vorwiegend nach oben.