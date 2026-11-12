Sonova-Aktie verliert: Hörgeräte-Hersteller erhöht nach dynamischem Halbjahr die Prognose

Wie Sonova am Donnerstag mitteilte, kam der Umsatz bei 1,83 Milliarden Franken zu liegen. Das war ein Plus von 6,7 Prozent. In Lokalwährungen - die auch der eigenen Guidance zugrunde liegen - erzielte Sonova ein Plus von 7,5 Prozent.

Haupttreiber war das Hörgerätegeschäft, das sowohl im Grosshandel als auch im Detailhandel deutlich zulegen konnte. In beiden Bereichen profitierte Sonova von höheren Absatzmengen und höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen. Insbesondere im Grosshandel setzte Sonova seinen Erfolgskurs fort und gewann nach eigenen Angaben bereits das elfte Quartal in Folge Marktanteile hinzu.

CEO Eric Bernard führt dies im Gespräch mit AWP auf die gute Entwicklung der bestehenden Produktpalette, die Einführung des neuen Hörgeräts Eon sowie starke Ergebnisse mit Grosskunden insbesondere in den USA zurück.

Regional betrachtet wuchs Sonova im asiatisch-pazifischen Raum mit einem zweistelligen Plus am dynamischsten. Auch in der Region EMEA sowie Lateinamerika steigerte Sonova die Einnahmen.

Starke Neueinführung

Mit Blick auf das Portfolio hebt Sonova insbesondere die erfolgreiche Einführung von Phonak Audéo Eon hervor, einer neuen Hörgeräteplattform mit integrierter Echtzeit-KI. Der Verkaufsstart habe die Erwartungen bereits übertroffen. "Es handelt sich um eine sehr geschätzte Innovation, die uns Preissetzungsmacht gibt", sagte der CEO.

Anders als das Hörgerätegeschäft entwickelte sich der Bereich Cochlea-Implantate rückläufig. Der Umsatz sank um 10,2 Prozent in Lokalwährungen auf 117,4 Millionen Franken. Hauptgründe waren rückläufige Systemverkäufe in China und den USA. In China belastete insbesondere die Preisreform (Volume-Based Procurement, VBP) das Geschäft. Zudem gingen die Verkäufe von Upgrades und Zubehör im Vorfeld der Einführung des neuen Prozessors Integro zurück.

Profitabilität legt kräftig zu

Noch stärker als bei den Einnahmen legte Sonova auf Gewinnseite zu. Zur Erinnerung: Seit diesem Geschäftsjahr richtet Sonova seine Profitabilitätsziele auch neu am Kern-EBIT aus. Dieser lag nach den ersten sechs Monaten bei 384 Millionen Franken und damit in Lokalwährungen um 22,9 Prozent über dem Vorjahreswert. Die dazugehörige Marge beträgt 20,9 Prozent (VJ 18,4%). Die Finanzchefin Elodie Carr-Cingari führte dies im Gespräch mit AWP auf das starke Umsatzwachstum, höhere Bruttomargen und eine verbesserte Auslastung der Kostenbasis zurück. Gleichzeitig habe Sonova die Betriebskosten diszipliniert im Griff behalten.

Angesichts des starken ersten Halbjahres strebt Sonova für 2026/27 nun zu konstanten Wechselkursen ein Umsatzwachstum von 6-8 Prozent an (zuvor 5-8%). Der Kern-EBIT soll um 10-13 Prozent zulegen (zuvor 7-10%). Den erhöhten Ausblick begründete die Finanzchefin mit der erwarteten Fortsetzung des Wachstums im Grosshandelsgeschäft, weiteren organischen Zuwächsen und einem stärkeren Beitrag aus Übernahmen sowie neuen Filialen.

An der Börse kamen die Zahlen zunächst gut an. Im Tagesverlauf drehte sich jedoch der Wind: Aktuell verlieren die Papiere 2,62 Prozent auf 275,40 Franken. Im Hoch waren sie im frühen Handel bis auf 293,60 Franken geklettert.

hr/dm

Stäfa ZH (awp)