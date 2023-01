Sonova-Aktie profitiert: Sonova bringt Einstiegslösung zur Hörunterstützung auf den Markt

Per (heutigem) Donnerstag bringt der Hersteller diese neue "Einstiegslösung zur Hörunterstützung" auf den Markt, wie er mitteilte.

Die Technologie dieser speziellen Kopfhörer ermögliche eine bessere Sprachverständlichkeit in lauten Umgebungen, hiess es im Communiqué. Der Schweizer Hersteller Sonova, bisher primär bekannt für die Hörgeräte-Marke Phonak, bietet den Kunden mit seinem neuen Earbud also eine Art Einstiegslösung an, wenn diese (noch) nicht zum Kauf eines klassischen Hörgeräts bereit sind.

Mit einer App könnten sie ihre Hörpräferenzen, wie etwa die Stärke der gewünschten Hintergrundgeräusche, anpassen. Gleichzeitig ermögliche die integrierte Technologie eine schnelle Verbindung mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät. Die Markteinführung sei "ein wichtiger Meilenstein" für das neue Consumer-Hearing-Geschäft von Sonova mit dem von Sennheiser übernommenen Kopfhörer-Geschäft.

Sonova ist nicht der einzige Hersteller innerhalb der Branche, der aktuell in neue Geschäftsfelder vorstösst. Der Hörgeräte-Markt ist im Umbruch. In den USA ist erst kürzlich eine neue OTC-Regulierung (over-the-counter) von Hörgeräten in Kraft getreten. Diese ermöglicht es den Herstellern, technisch weniger ausgeklügelte Hörhilfen auf den Markt zu bringen und diese einfacher den Kunden anzubieten.

An der SIX stieg die Sonova-Aktie letztlich 1,63 Prozent auf 230,30 Franken an.

