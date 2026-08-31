Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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31.08.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Montagvormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 234,00 CHF ab.
Die Sonova-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 234,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'264 Punkten notiert. Die Sonova-Aktie sank bis auf 232,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 234,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'338 Sonova-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 248,00 CHF erreichte der Titel am 24.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 163,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,34 Prozent.
Sonova-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,80 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 vorlegen. Am 15.11.2027 wird Sonova schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Sonova ein EPS in Höhe von 10,64 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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