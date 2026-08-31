Sonova Aktie News: Sonova am Montagnachmittag mit Kursverlusten

Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 232,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'124 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Sonova-Aktie ging bis auf 230,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 234,00 CHF. Zuletzt wechselten 43'449 Sonova-Aktien den Besitzer.

Bei 248,00 CHF erreichte der Titel am 24.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sonova-Aktie derzeit noch 6,62 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sonova-Aktie mit einem Verlust von 29,92 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Sonova seine Aktionäre 2026 mit 4,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,80 CHF je Aktie ausschütten.

Sonova wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 10,64 CHF je Sonova-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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