Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
31.08.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Montagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Sonova gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Sonova-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 232,60 CHF ab.
Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 232,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'124 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Sonova-Aktie ging bis auf 230,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 234,00 CHF. Zuletzt wechselten 43'449 Sonova-Aktien den Besitzer.
Bei 248,00 CHF erreichte der Titel am 24.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sonova-Aktie derzeit noch 6,62 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sonova-Aktie mit einem Verlust von 29,92 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Sonova seine Aktionäre 2026 mit 4,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,80 CHF je Aktie ausschütten.
Sonova wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 10,64 CHF je Sonova-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sonova von vor einem Jahr abgeworfen
Sonova-Aktie schwächelt: KI-Revolution für Hörgeräte
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sonova AG
|
16:29
|Sonova Aktie News: Sonova am Montagnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
12:29
|Sonova Aktie News: Sonova gibt am Montagmittag ab (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich: SLI gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
09:29
|Sonova Aktie News: Sonova am Montagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SLI aktuell: SLI im Aufwind (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SIX-Handel: SLI auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Sonova AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.