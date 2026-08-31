Sonova Aktie News: Sonova gibt am Montagmittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von Sonova nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 231,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'185 Punkten steht. Bei 231,20 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 234,00 CHF. Zuletzt wechselten 22'004 Sonova-Aktien den Besitzer.

Bei 248,00 CHF markierte der Titel am 24.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 7,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,80 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.

Die Sonova-Bilanz für Q2 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Sonova möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,64 CHF je Sonova-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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