Sonova-Aktie aktuell: Sonova mit positiven Vorzeichen

Zuletzt konnte die Aktie von Sonova zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0.1 Prozent auf 252.20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 14'044 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Sonova-Aktie bei 253.30 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 251.00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 16'984 Sonova-Aktien.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8.98 CHF je Sonova-Aktie belaufen.

Die global tätige Firmengruppe Sonova ist einer der drei grössten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben.

Redaktion finanzen.net