Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochvormittag mit Kursplus

Das Papier von Sonova legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 254,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'843 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Sonova-Aktie bis auf 254,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 253,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'432 Sonova-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 254,80 CHF erreichte der Titel am 30.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sonova-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,98 Prozent.

Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,83 CHF aus.

Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.

In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 11,00 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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