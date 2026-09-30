Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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30.09.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova verteidigt am Mittwochnachmittag Vortagesniveau
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 252,20 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Zum Vortag unverändert notierte die Sonova-Aktie um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 252,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'688 Punkten notiert. In der Spitze legte die Sonova-Aktie bis auf 255,80 CHF zu. Das bisherige Tagestief markierte Sonova-Aktie bei 251,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 253,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 36'375 Sonova-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 30.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 255,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 1,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 35,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,83 CHF.
Am 12.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 15.11.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 11,00 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Sonova am 30.09.2026
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