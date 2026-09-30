Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Mittwochmittag südwärts

Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 252,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'716 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Sonova-Aktie bei 251,80 CHF. Bei 253,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 25'442 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 255,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 1,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Sonova-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,83 CHF aus.

Sonova wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Sonova-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 11,00 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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