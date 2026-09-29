Sonova Aktie News: Sonova am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

Die Sonova-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 249,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'761 Punkten liegt. In der Spitze legte die Sonova-Aktie bis auf 250,60 CHF zu. Die Abwärtsbewegung der Sonova-Aktie ging bis auf 249,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 250,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 7'272 Sonova-Aktien den Besitzer.

Bei 250,60 CHF erreichte der Titel am 29.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sonova-Aktie mit einem Kursplus von 0,32 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Abschläge von 34,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,82 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Sonova dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 10,98 CHF je Sonova-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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