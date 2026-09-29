Sonova Aktie News: Sonova am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Im SIX SX-Handel gewannen die Sonova-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'775 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Sonova-Aktie bei 252,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 250,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29'991 Sonova-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 252,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2026). Mit einem Zuwachs von 0,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sonova-Aktie 35,27 Prozent sinken.

Für Sonova-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,82 CHF ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Sonova Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.

In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,98 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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