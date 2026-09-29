Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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29.09.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Dienstagmittag gefragt
Die Aktie von Sonova gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 252,40 CHF zu.
Um 12:28 Uhr stieg die Sonova-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 252,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'857 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Sonova-Aktie bis auf 252,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 250,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 18'634 Sonova-Aktien.
Bei 252,60 CHF markierte der Titel am 29.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 0,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 163,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 35,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 4,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,82 CHF je Sonova-Aktie.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 vorlegen. Am 15.11.2027 wird Sonova schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 10,98 CHF je Aktie in den Sonova-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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