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28.10.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Sonova zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 281,20 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Sonova-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 281,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'500 Punkten steht. Bei 281,20 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Sonova-Aktie ging bis auf 280,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 280,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'106 Sonova-Aktien.
Bei 286,40 CHF markierte der Titel am 26.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,85 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,03 Prozent.
Für Sonova-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,80 CHF ausgeschüttet werden.
Am 12.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Sonova die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,25 CHF je Sonova-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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