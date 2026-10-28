Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Sonova-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 281,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'500 Punkten steht. Bei 281,20 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Sonova-Aktie ging bis auf 280,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 280,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'106 Sonova-Aktien.

Bei 286,40 CHF markierte der Titel am 26.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,85 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,03 Prozent.

Für Sonova-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,80 CHF ausgeschüttet werden.

Am 12.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Sonova die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,25 CHF je Sonova-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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