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28.10.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova zieht am Mittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sonova. Zuletzt ging es für das Sonova-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 282,20 CHF.
Das Papier von Sonova konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 282,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'484 Punkten tendiert. Bei 282,60 CHF erreichte die Sonova-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 280,80 CHF. Zuletzt wechselten 26'491 Sonova-Aktien den Besitzer.
Am 26.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 286,40 CHF an. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 1,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,24 Prozent.
Nachdem Sonova seine Aktionäre 2026 mit 4,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,80 CHF je Aktie ausschütten.
Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Sonova-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 11,25 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Sonova am 28.10.2026
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