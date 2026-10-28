Sonova Aktie News: Sonova zieht am Mittag an

Das Papier von Sonova konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 282,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'484 Punkten tendiert. Bei 282,60 CHF erreichte die Sonova-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 280,80 CHF. Zuletzt wechselten 26'491 Sonova-Aktien den Besitzer.

Am 26.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 286,40 CHF an. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 1,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,24 Prozent.

Nachdem Sonova seine Aktionäre 2026 mit 4,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,80 CHF je Aktie ausschütten.

Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Sonova-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 11,25 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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