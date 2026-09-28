Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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28.09.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Montagvormittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Sonova. Die Sonova-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 243,80 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Sonova-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 243,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'917 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Sonova-Aktie bei 243,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 242,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'772 Sonova-Aktien umgesetzt.
Am 24.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 248,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 1,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 163,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sonova-Aktie 33,14 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Sonova-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,80 CHF belaufen.
Sonova wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.
Experten taxieren den Sonova-Gewinn für das Jahr 2027 auf 10,89 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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