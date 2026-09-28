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28.09.2026 16:29:00

Sonova Aktie News: Sonova gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Sonova Aktie News: Sonova gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Sonova zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sonova-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 248,80 CHF.

Sonova
249.06 CHF 3.95%
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Das Papier von Sonova konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,2 Prozent auf 248,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'848 Punkten steht. Bei 249,80 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 242,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43'045 Sonova-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2026 bei 249,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 0,40 Prozent niedriger. Bei 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,80 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.

Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 10,89 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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