Sonova Aktie News: Sonova gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Das Papier von Sonova konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,2 Prozent auf 248,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'848 Punkten steht. Bei 249,80 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 242,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43'045 Sonova-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2026 bei 249,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 0,40 Prozent niedriger. Bei 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,80 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.

Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 10,89 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sonova-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingebracht