Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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28.09.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Anleger schicken Sonova am Montagmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Sonova. Die Sonova-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 247,60 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Sonova zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 247,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'821 Punkten steht. Die Sonova-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 248,00 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 242,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 18'080 Sonova-Aktien.
Bei 248,00 CHF erreichte der Titel am 24.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,00 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Sonova-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,80 CHF belaufen.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Sonova wird am 12.11.2026 gerechnet. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Sonova möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 10,89 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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