Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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28.08.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Vormittag um Nulllinie
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Sonova. Zum Vortag unverändert notierte die Sonova-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 236,80 CHF.
Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 236,80 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'326 Punkten tendiert. Die Sonova-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 237,80 CHF aus. Die Sonova-Aktie gab in der Spitze bis auf 236,40 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 236,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'015 Sonova-Aktien den Besitzer.
Am 24.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 248,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,73 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 31,17 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,80 CHF. Im Vorjahr hatte Sonova 4,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 10,64 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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