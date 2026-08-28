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28.08.2026 16:29:00

Sonova Aktie News: Sonova am Freitagnachmittag schwächer

Sonova Aktie News: Sonova am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 235,40 CHF ab.

Sonova
234.82 CHF -0.68%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die Sonova-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 235,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'289 Punkten steht. Der Kurs der Sonova-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 233,60 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 236,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 52'483 Sonova-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 248,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,35 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie.

Sonova-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,80 CHF aus.

Sonova wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 10,64 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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