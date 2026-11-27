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27.11.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Freitagvormittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 291,20 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 291,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'860 Punkten notiert. Bei 291,20 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 289,40 CHF. Bisher wurden heute 2'152 Sonova-Aktien gehandelt.
Am 23.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 296,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 163,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 78,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Sonova-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,95 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Sonova am 18.05.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 16.05.2028 werfen.
In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 11,62 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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